Зеленский ответил на фразу Путина "а у нас в квартире газ"
10:00 13.12.2019 Источник: РБК
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канале «1+1», ответил на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.
В ночь на 10 декабря в рамках пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Путин, комментируя тему поставок газа Киеву, заявил: «А у нас в квартире газ. А у вас?». «И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — отметил он.
Зеленский, отвечая в телепередаче на фразу российского президента, пошутил: «А у нас газопровод». «И в этом баланс», — считает украинский лидер. РБК
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