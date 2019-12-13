Зеленский ответил на фразу Путина "а у нас в квартире газ"

10:00 Источник: РБК

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в телепередаче «Право на власть» на канале «1+1», ответил на высказывание российского президента Владимира Путина стихами Сергея Михалкова о ситуации с поставками газа Украине.

В ночь на 10 декабря в рамках пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» Путин, комментируя тему поставок газа Киеву, заявил: «А у нас в квартире газ. А у вас?». «И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — отметил он.

Зеленский, отвечая в телепередаче на фразу российского президента, пошутил: «А у нас газопровод». «И в этом баланс», — считает украинский лидер. РБК