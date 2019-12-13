Россия не отказалась от планов создания Новороссии - Климкин
11:32 13.12.2019 Источник: Известия
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
В своей статье для издания «Европейская правда» дипломат заверил, что Москва попытается достигнуть «фрагментации Украины», в первую очередь гибридными средствами, но якобы не остановится в итоге ни перед чем.
Главную опасность Климкин видит в компромиссе по Донбассу.
Как пишет «РИА Новости», экс-министр видит три варианта разрешения ситуации в регионе. Среди них замораживание конфликта с прекращением огня, что закроет Киеву путь в НАТО и ЕС, достижение консенсуса с РФ, что якобы приведет к переходу ряда территорий под контроль Москвы, и «борьба до победы». Последний вариант, по его мнению, может не найти отклика у большинства украинцев, уставших от военных действий.
Комментируя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже, Климкин расценил их как «ничью». Известия
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