ФСБ сообщила о задержании в Москве пятерых членов ИГ, готовивших теракты
15:00 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности с МВД в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты", - сказали в ЦОС.
В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров международной террористической организации. "Кроме того, в результате проведенных следственных действий обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство", - добавили в ФСБ.
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