ЛНР и ДНР не готовы признавать не согласованные с ними правки в конституции Украины

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Луганская народная республика настаивает на том, чтобы Киев согласовал с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР, ЛНР) поправки в конституцию Украины в части децентрализации. Такое заявление сделал председатель Народного Совета Луганской народной республики (ЛНР) Денис Мирошниченко.

"Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение проект изменений в конституцию в части децентрализации власти на Украине. Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров "нормандской четверки", - цитирует Мирошниченко Луганскинформцентр.

Председатель подчеркнул, что, согласно Минскими соглашениям, "все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с Луганской и Донецкой народными республиками".

"Мы не признаем никаких "децентрализаций", принятых без согласования с ЛНР И ДНР, и требуем обсудить эти поправки на ближайшем заседании Контактной группы в Минске 18 декабря", - заявил Мирошниченко.

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации 13 декабря. Текст документа пока отсутствует на сайте парламента.