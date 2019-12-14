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Таиланд: На митинг в центре столицы собрались тысячи сторонников оппозиции

15:30 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тысячи сторонников оппозиционной Партии будущего собрались в субботу в центре таиландской столицы, передает корр. ТАСС с места событий. Не согласованная с властями акция началась в 17:00 по местному времени (13:00 мск) и проходила возле торгового центра MBK ("Эм-би-кей).

Перед собравшимися выступил лидер партии Тханатхорн Чунгрунгреангкит, который заявил, что "нынешняя акция является только началом борьбы". "Сегодня мы демонстрируем силу, чтобы другие могли к нам присоединиться в будущем. Сегодняшнее мероприятие является тестовым - перед серьезной акцией в следующем месяце", - сказал он собравшимся.

На транспарантах пришедших на митинг людей написаны лозунги: "Требуем справедливости!" и "Справедливость - это воля закона!". В районе проведения митинга полностью отсутствует связь с интернетом. Вместе с тем, по наблюдениям корр. ТАСС, практически отсутствуют наряды полиции. Ранее сообщалось, что около 150 стражей порядка будут обеспечивать безопасность во время акции.


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