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На учениях военный отразили атаку условного противника применив комплекс "Искандер"

19:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расчеты ракетного комплекса "Искандер" Западного военного округа (ЗВО) отразили атаку условного противника в условиях применения им оружия массового поражения в рамках учений в Астраханской области. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении округа.

"Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом "Искандер" отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооруженных групп "противника" в условиях применения им оружия массового поражения на полигоне в Астраханской области", - говорится в сообщении.

Военнослужащие блокировали нападавших, подавили основные огневые точки и дали возможность прорваться колонне пусковых установок "Искандер" к местам стартовых позиций.

В учениях, которые продлятся до конца этой недели, принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

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