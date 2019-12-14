На учениях военный отразили атаку условного противника применив комплекс "Искандер"
19:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расчеты ракетного комплекса "Искандер" Западного военного округа (ЗВО) отразили атаку условного противника в условиях применения им оружия массового поражения в рамках учений в Астраханской области. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении округа.
"Военнослужащие в рамках проведения учения с комплексом "Искандер" отработали отражение массового нападения на колонну техники неизвестных вооруженных групп "противника" в условиях применения им оружия массового поражения на полигоне в Астраханской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащие блокировали нападавших, подавили основные огневые точки и дали возможность прорваться колонне пусковых установок "Искандер" к местам стартовых позиций.
В учениях, которые продлятся до конца этой недели, принимают участие более 1200 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.
НОВОСТИ
- 20:15 14.12.2019
- О ликвидации Киевского патриархата официально объявил глава раскольнической церкви
- 19:45 14.12.2019
- Президент Алжира намерен вести суровую борьбу с коррупцией всех видов
- 18:45 14.12.2019
- Протестующие в Индии из-за нового закона сожгли 5 железнодорожных составов и 15 автобусов
- 18:15 14.12.2019
- Акцию протеста провели активисты "Молодой гвардии" против решения WADA
- 17:45 14.12.2019
- Индия: Сотни человек были спасены на заваленных снегом дорогах в северном штате
- 17:15 14.12.2019
- Китай считает, что их торговые сделки с США не навредят интересам других стран
- 16:45 14.12.2019
- Первый этап ходового испытания ледокола "Арктика" завершен
- 16:15 14.12.2019
- За сутки уже второго журналиста НТВ не пустили на территорию Украины
- 15:30 14.12.2019
- Таиланд: На митинг в центре столицы собрались тысячи сторонников оппозиции
- 14:45 14.12.2019
- В здании Одесского колледжа завершили работы по ликвидации последствий пожара
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать