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Сирия в 2019 году стала самым опасным местом для работы журналистов - данные CPJ

12:08 15.12.2019 Источник: РБК

В 2019 году в мире при исполнении служебного долга были убиты 24 журналиста. Эта цифра значительно снизилась за последние пять лет — в 2014 году было убито 62 человека. Об этом сообщили РБК в международном Комитете защиты журналистов (CPJ). «Произошел резкий спад по сравнению с предыдущими годами, число убитых журналистов значительно сократилось», — отметила директор правозащитного отдела комитета Кортни Радш.

Из данных, опубликованных на сайте комитета, следует, что из 25 убитых большинство пришлось на Сирию (семь человек). Далее идут Мексика (пять), Сомали и Ирак (по двое погибших). На Украине, в Великобритании, на Филиппинах, в Нигерии, Ливии, Гондурасе, Гаити, Гане и Чаде погибло по одному журналисту.

Кортни Радш уточнила, что спад этот мог произойти благодаря активной кампании по защите прав журналистов и широкой огласке каждой подобной трагедии. «Освещение каждой такой истории, возможно, оказало влияние на тех, кто способен убить журналиста, чтобы заставить его замолчать. Журналисты не должны молчать. Мы продолжим работу каждого убитого сотрудника СМИ и сделаем так, чтобы мир знал их имена», — обещала она.

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