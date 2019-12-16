Представитель президента РФ заявил о большом успехе в ООН резолюции по кибербезопасности

07:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская резолюция по безопасности в киберпространстве была принята в Генеральной Ассамблее ООН с еще большим успехом, чем в предыдущем году. Об этом заявил в беседе с корр. ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских по итогам принятия в Генассамблее резолюции "Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности".

"Последним успехом российской дипломатии явились итоги голосования по нашей резолюции относительно группы открытого состава по международной информационной безопасности, - сообщил он. - Резолюция получила 129 голосов, то есть больше, чем в прошлом году".

Таким образом, по словам Крутских, "подтвердилось, что российская концепция продвижения и обеспечения информационно-коммуникационной безопасности на международной арене получает все больше поддержки и набирает обороты". "Это большой успех", - констатировал он.

Дипломат особо отметил, что "западные партнеры, которые в прошлом году голосовали против, в этом [году] по сути демонстративно воздержались". "Это сигнал и в Вашингтон, и в Россию: они понимают, что за российской резолюцией - прагматика и желание быть активно вовлеченными в обсуждение темы обеспечения международной информационной безопасности", - пояснил спецпредставитель президента.