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НОВОСТИ

США в тайне выдворили двух дипломатов КНР - NYT

09:20 16.12.2019 Источник: Газета.Ru

Власти США тайно распорядились, чтобы два китайских дипломата покинули страну. Их в сентябре 2019 года уличили в попытке незаконно попасть на военную базу в штате Вирджиния, пишет The New York Times.

По сведениям издания, минимум одного из дипломатов подозревают в сотрудничестве с разведслужбами КНР.

Как стало известно, эти дипломаты и их жены прибыли на базу сил специального назначения. У них не было с собой разрешения. После этого их задержали и попросили уехать с базы.

В США считают, что китайцы пытались выяснить сведения о работе системы обеспечения безопасности на этом военном объекте.

В свою очередь китайцы заявили, что произошло недопонимание. По их утверждению, они плохо изъясняются на английском.  Газета.Ru

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