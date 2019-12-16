США в тайне выдворили двух дипломатов КНР - NYT
09:20 16.12.2019 Источник: Газета.Ru
Власти США тайно распорядились, чтобы два китайских дипломата покинули страну. Их в сентябре 2019 года уличили в попытке незаконно попасть на военную базу в штате Вирджиния, пишет The New York Times.
По сведениям издания, минимум одного из дипломатов подозревают в сотрудничестве с разведслужбами КНР.
Как стало известно, эти дипломаты и их жены прибыли на базу сил специального назначения. У них не было с собой разрешения. После этого их задержали и попросили уехать с базы.
В США считают, что китайцы пытались выяснить сведения о работе системы обеспечения безопасности на этом военном объекте.
В свою очередь китайцы заявили, что произошло недопонимание. По их утверждению, они плохо изъясняются на английском. Газета.Ru
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