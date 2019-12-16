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НОВОСТИ

Система прогнозирования вооруженных конфликтов появилась в Минобороны РФ

13:32 16.12.2019 Источник: Интерфакс

В России создана система прогнозирования, которая позволяет прогнозировать начало вооруженных конфликтов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Если мы закладываем в базу данных всю информацию о действиях, к примеру, группировки в Югославии (когда, какое количество кораблей, с каким количеством носителей, сколько самолётов, сколько ракет, в какое время - в дневное, в ночное, что при этом происходило), тогда это как "будильник" - он зазвонил, и сообщает: "Знаете, ситуация очень похожая складывается в таком-то регионе мира, потому что такое же количество судов, авианосцев, самолетов, носителей крылатых ракет, высокоточного оружия, поэтому высока вероятность, что в этой точке мира возникнет то, что было там, в Югославии", - сказал министр, которого цитирует в понедельник сайт телеканала "Звезда".

Министр подчеркнул, что речь идет не просто о прогнозе, а о модели, которая предусматривает выработку механизма реагирования.

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