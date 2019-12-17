Бойцы ВСУ при ротации продают сменщикам оборудованные позиции – ЛНР
07:40 17.12.2019
Военнослужащие ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") при осуществлении ротационных мероприятий продают оборудованные позиции бойцам вновь прибывающих подразделений. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"По информации нашего источника в штабе 14-й бригады, откомандированных военнослужащих 93-й бригады, прибывающих для проведения рекогносцировки в зону ответственности 14-й бригады, размещают в ветхих и непригодных для жизни помещениях. Приемы пищи для них не организованы, для следования в пункт постоянной дислокации железнодорожным транспортом положенные сухие пайки не выдаются", – отметил он.
Филипоненко добавил, что "кроме того, позиции и фортификационные сооружения просто так вновь прибывающим подразделениям не передаются".
"Командиры подразделений 14-й бригады предлагают своим сменщикам заплатить за свои оборудованные позиции и блиндажи, в противном случае они будут умышленно разрушены, печки будут сняты, а запас дров и угля уничтожен", – пояснил офицер пресс-службы. ЛуганскИнформЦентр
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