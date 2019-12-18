В России ужесточат для банков процедуру выдачи ипотеки
08:11 18.12.2019 Источник: Lenta.ru
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки. Речь идет о введении дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по жилищным кредитам, сообщается на сайте регулятора.
Надбавки установят в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) и его первоначального взноса. Повышенные коэффициенты будут применяться при ПДН больше 50 процентов.
Согласно подсчетам регулятора, без изменения структуры ипотечных портфелей данная мера увеличит нагрузку на капитал банков в 1,4 раза. Это поможет снизить для них стимулы по выдаче кредитов заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом по ипотеке.
Мера направлена на увеличение запаса капитала банков на покрытие убытков в случае реализации внешних или внутренних шоков, которые способны привести к снижению доходов россиян и росту цен на недвижимость. Также инициатива будет способствовать сбалансированности роста ипотечного портфеля с точки зрения кредитных рисков.
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