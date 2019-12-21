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НОВОСТИ

Госдеп вновь включил РФ в список стран с нарушениями религиозной свободы

10:30 21.12.2019 Источник: Газета.Ru

Государственный департамент США возобновил включение России в список стран, вызывающих обеспокоенность из-за нарушений свободы вероисповедания. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте Госдепа.

Россия находится в Специальном контрольном списке (Special Watch List) для правительств, которые совершали или допускали «серьезные нарушения религиозной свободы».

Также возобновлено включение в данный список Узбекистана и Коморских островов, добавлены Куба, Никарагуа, Нигерия и Судан.

Наибольшую обеспокоенность, по данным Госдепа, вызывают Туркменистан, Таджикистан, Китай, Иран, Северная Корея, Пакистан, Саудовскую Аравию и ряд других стран.  Газета.Ru

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