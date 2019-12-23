Киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" - ЛНР

07:32

Киевские силовики два раза за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Желобок.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями. ЛуганскИнформЦентр