Рост сельхозпроизводства в 2019 году достиг 4,1% - Путин
16:32 23.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост сельхозпроизводства в России достиг 4,1%, это во многом локомотив развития экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ.
"Отрасль в целом развивается у нас хорошими темпами. Если рост экономики у нас 1,3%, то рост сельхозпроизводства - 4,1%. В известной степени это даже локомотив развития всей экономики. Сельское хозяйство России не только обеспечивает страну на сегодняшний день всеми основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все больше и больше работает на экспорт",- сказал Путин.
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