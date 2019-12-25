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Людей эвакуируют с вокзалов Хабаровска из-за угроз взрыва, задержаны автобусные маршруты

07:00 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здания железнодорожного и автовокзалов эвакуируют в Хабаровске из-за сообщений о минировании, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу и в администрации автовокзала.

"Эвакуируют здание железнодорожного вокзала из-за сообщений, работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал представитель МВД. В Дальневосточной железной дороге ТАСС сообщили, что поезда из-за инцидента не задержаны.

В администрации автовокзала агентству сообщили, что звонок о минировании поступил и им. "Поступил звонок, эвакуировали около сотни людей. Задержаны на выезд пять- семь автобусных маршрутов, которые должны были выехать в разные населенные пункты Хабаровского края", - сказал представитель администрации автовокзала.

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