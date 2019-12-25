Людей эвакуируют с вокзалов Хабаровска из-за угроз взрыва, задержаны автобусные маршруты
07:00 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Здания железнодорожного и автовокзалов эвакуируют в Хабаровске из-за сообщений о минировании, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу и в администрации автовокзала.
"Эвакуируют здание железнодорожного вокзала из-за сообщений, работают сотрудники правоохранительных органов", - сказал представитель МВД. В Дальневосточной железной дороге ТАСС сообщили, что поезда из-за инцидента не задержаны.
В администрации автовокзала агентству сообщили, что звонок о минировании поступил и им. "Поступил звонок, эвакуировали около сотни людей. Задержаны на выезд пять- семь автобусных маршрутов, которые должны были выехать в разные населенные пункты Хабаровского края", - сказал представитель администрации автовокзала.
Новости
- 07:27 25.12.2019
- Первый поезд проехал по Крымскому мосту с "материка"
- 07:18 25.12.2019
- В Турции создают закон для отправки войск в Ливию
- 07:13 25.12.2019
- В ряде регионов будет проведен пилотный проект по лекарственному страхованию - Голикова
- 22:03 24.12.2019
- РВСН готовятся к проведению летных испытаний ракеты «Сармат» – командующий
- 22:00 24.12.2019
- Президент Молдавии заявил, что в 2020 году его страну посетит кто-то из высокопоставленных представителей России
- 21:58 24.12.2019
- Алтайская бригада ПВО перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»
- 21:42 24.12.2019
- Талибы теряют позиции на востоке Афганистана
- 21:08 24.12.2019
- RT предлагает разгадать видеоребус о самых громких новостях 2019 года
- 20:30 24.12.2019
- Гандиректора "Ленфильма" отправили в отставку
- 20:08 24.12.2019
- Минфин предложил пересадить чиновников из служебных авто в такси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать