Сирия начала геологоразведку нефти и газа в Средиземном море в сотрудничестве с Россией - чиновник

07:15 Источник: Интерфакс

Сирия и Россия приступили к совместной геологоразведке месторождений нефти и газа в Средиземном море, сообщила советник сирийского президента Бусейна Шаабан.

"Сирия начала совместно с российскими компаниями геологоразведочные работы по поиску месторождений нефти и газа в Средиземном море, об этом я сообщаю впервые", - заявила она в четверг в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

Чиновник отметила, что давление на Сирию со стороны США не может повлиять на сирийскую экономику, власти работают над тем, чтобы сделать ее самодостаточной во всех областях.

По ее словам, Дамаск рассматривает возможность привлечения США к международной ответственности за незаконную добычу нефти на сирийской территории, что подрывает внутренний топливный рынок в стране.