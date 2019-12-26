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НОВОСТИ

Причиной вспышек кори в регионах РФ медики объясняют отказом от прививок

08:36 26.12.2019 Источник: REGNUM

В регионах России регистрируют вспышки кори. Вирус является смертельно опасным. По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев 2019 года на территории 38 субъектов Российской Федерации было завезено 213 случаев кори из 39 стран. В стране отмечается рост заболеваемости. Медики видят проблему в отказах от прививок. В ноябре — декабре очаги кори регистрировали в Якутии, Тюменской области, Оренбургской области, Ставропольском крае. Роспотребнадзор срочно закупает дополнительные вакцины против кори.

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