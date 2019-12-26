Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам

08:48 Источник: NEWSru.com

На Украине установили запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам. Соответствующие поправки к закону о рынке электроэнергии утвердил президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

"Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", - сказано в документе.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

В сообщении также говорится, что кабинет министров имеет право отменить запрет на импорт электроэнергии из РФ "во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины".