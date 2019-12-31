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НОВОСТИ

Сбербанк представил Индекс Деда Мороза и Снегурочки, отражающий траты перед Новым годом

14:46 31.12.2019

Сбербанк к Новому году, в рамках проекта «Сберданные», представил Индексы Деда Мороза и Снегурочки. Эти индексы отражают траты мужчин и женщин по разным категориям расходов в период подготовки к празднованию Нового года - с 15 по 31 декабря 2019 года.

Индекс опубликуют в канун Старого Нового года, 13 января 2020 года. Для систематизации информации будет использоваться массив данных включающий более 1 млрд транзакций. Сбербанк намерен публиковать Индексы Деда Мороза и Снегурочки ежегодно. 

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