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США перебрасывают на Ближний Восток 4 тыс военных - СМИ

09:50 05.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США приступили к переброске в Кувейт более 4 тысяч военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). Как сообщило в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс (АП), это подразделение отправляется для наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке в свете роста напряженности из-за убийства в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

АП ссылается на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США подполковника Майка Бернса. По его данным, около 700 военнослужащих уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди - еще 3,5 тысячи американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.

Наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке отражает опасения Вашингтона в отношении вероятной акции возмездия Ирана за гибель Сулеймани, отмечает АП.

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