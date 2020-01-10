Норвежских разведчиков наказали после провала операции в РФ - Берг

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставной норвежский погранинспектор Фруде Берг, осужденный в РФ за шпионаж и возвращенный на родину в рамках обмена, заявил, что к ряду сотрудников норвежской военной разведки были применены дисциплинарные меры после провала операции с его участием в РФ. Об этом сообщил в пятницу телеканал "ТВ2".

"К четверым сотрудникам военной разведки были применены дисциплинарные меры после провала операции в РФ", - приводит его утверждения телеканал. По его словам, речь идет о людях, которые заставляли его ехать в РФ.

При этом норвежская военная разведка информацию о дисциплинарных взысканиях отрицает.

Ранее Берг утверждал, что несколько лет выполнял курьерские задания на территории России для неназванных людей из военной разведки Норвегии. Сами спецслужбы не признают, но и не опровергают этого факта.

Контрольный комитет парламента Норвегии по делам спецслужб сообщил, что расследует дело Берга и выяснит, не нарушила ли норвежская военная разведка закон, посылая его на такие задания.