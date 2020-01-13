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Дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении полицейских, причастных к преследованию Голунова

17:12 13.01.2020 Источник: Интерфакс

Следственный комитет уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, связанных с его делом.

"СК прислал официальное уведомление о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", - сообщил "Интерфаксу" Голунов в понедельник.

В свою очередь, адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Голунов пока так и не признан потерпевшим по делу.

Голунов также сообщил, что его обращение в ФСБ о бездействии СК в настоящее время передано для рассмотрения в Генеральную прокуратуру.

О возбуждении дела против полицейских ранее сообщил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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