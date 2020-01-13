Сарадж подписал документ, конкретизирующий прекращение огня в Ливии, Хафтар попросил время для изучения

22:40 Источник: Интерфакс

Представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Председатель правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием", - сказал он по итогам переговоров по Ливии в Москве.

"Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.