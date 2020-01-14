Пока Иран не откажется от желания обладать ядерным оружием США не отменит санкции - Помпео

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты продолжат политику санкций против Ирана до тех пор, пока Тегеран не прекратит свою "террористическую деятельность" и не будет установлен внушающий доверие режим проверок иранской ядерной программы. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в понедельник в Стэнфордском университете (штат Калифорния).

"Санкции будут сохраняться [до тех пор], пока Иран не прекратит свою террористическую деятельность и не откажется от намерения обладать ядерным оружием, пока не согласится на режим проверок, который бы позволил внести доверие", - сказал он.

"Мы восстановили сдерживание, но это не вечно, поскольку риски сохраняются, - отметил Помпео. - Мы работаем над тем, чтобы не потерять [достигнутый уровень] сдерживания".