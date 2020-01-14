С 1 февраля во Владивостоке начнет работать туристическая полиция - УМВД РФ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Региональное управление МВД объявило о наборе сотрудников туристической полиции, которая начнет работать во Владивостоке с 1 февраля этого года, сообщается во вторник на сайте УМВД России по Приморскому краю.

Приморский край в последние несколько лет лидирует среди регионов Дальнего Востока по количеству иностранных и российских туристов, приезжающих в регион. Объем туристического потока составляет 73% от всего ДФО. В 2019 году регион принял около 780 тыс. зарубежных туристов, прирост составил 20%. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние 10 лет.

"В УМВД России по Приморскому краю производится набор на службу в специализированный взвод туристической полиции, в обязанности которой входит обеспечение безопасности гостей России и помощь туристам. <…> Туристический поток продолжает расти, в связи с чем во Владивостоке с 1 февраля 2020 года создается специализированный взвод туристической полиции", - говорится в сообщении.

Сотрудники туристической полиции внешне будут отличаться от обычных полицейских нарукавной повязкой с надписями на русском и английском языках. К соискателям требуется знание иностранных языков: японского, китайского и корейского, отсутствие судимостей, отсутствие серьезных заболеваний, а также прохождение срочной службы.

Сотрудники туристической полиции должны будут обеспечить комфорт и безопасность иностранных граждан в городе, патрулировать пешеходные зоны, консультировать туристов и оперативно реагировать на противоправные действия.