В рамках торговой сделки КНР закупит у США товаров на 200 млрд долларов - СМИ

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на 200 млрд долларов в четырех отраслях в течение двух лет. Об этом сообщила во вторник газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на несколько источников.

В частности, в документе идет речь о закупках промышленных товаров на сумму 75 млрд долларов. Также китайская сторона должна будет приобрести энергоносители на 50 млрд долларов, потратить 40 млрд на импорт сельскохозяйственной продукции из-за океана и 35-40 млрд - на сектор услуг.

Подписание сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей.