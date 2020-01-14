В рамках торговой сделки КНР закупит у США товаров на 200 млрд долларов - СМИ
08:30 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на 200 млрд долларов в четырех отраслях в течение двух лет. Об этом сообщила во вторник газета "Саут Чайна морнинг пост" со ссылкой на несколько источников.
В частности, в документе идет речь о закупках промышленных товаров на сумму 75 млрд долларов. Также китайская сторона должна будет приобрести энергоносители на 50 млрд долларов, потратить 40 млрд на импорт сельскохозяйственной продукции из-за океана и 35-40 млрд - на сектор услуг.
Подписание сделки ожидается 15 января в Восточном зале Белого дома с участием президента США Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в присутствии около 200 гостей.
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