Хабаровск: Устранена авария, из-за которой более 1,7 квартир остались без тепла в 22-градусный мороз
08:50 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ремонтные бригады устранили аварию, из-за которой снизилась температура в 1,7 тыс. многоквартирных и частных домов в Хабаровске, а также в школах и детских садах. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
На территории ТЭЦ-1, которая обеспечивает подачу теплоносителя в несколько районов Хабаровска, накануне вечером произошел порыв на коллекторе подающей магистрали. Было нарушено теплоснабжение 1,7 тыс. домов и 92 детских садов и школ.
"Работы на коллекторе на ТЭЦ-1 завершены, ведется повышение уровня давления в системе. Теплоноситель подается всем потребителям по штатной схеме. В настоящий момент управляющими компаниями и службами ЖКХ отрабатываются адресные заявки по отдельным жилым домам и квартирам", - говорится в сообщении.
Дома от отопления не отключались. В сообщении отмечается, что теплоноситель не сливался, было произведено понижение давления в трубопроводе. Размораживания системы не допущено. Как сообщала пресс-служба "Дальневосточной генерирующей компании", в ряде домов температура снизилась до плюс 19 градусов, в школах и садах - до плюс 21-23 градусов.
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