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Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7

11:32 14.01.2020 Источник: Lenta.ru

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

С 14 января прекращается техподдержка системы по любым вопросам, обновление программного обеспечения, а также обновление и исправление системы безопасности. Windows 7 будет продолжать работать на компьютерах, однако пользователям рекомендуют перейти на более новую Windows 10, а также в случае необходимости обновить устройства.

Ранее в Microsoft рассказали, что Windows 7 разработали более десяти лет назад, когда уровень компьютерных опасностей был другой. Появление новых технологий вызвало необходимость сосредоточить внимание при создании следующей системы, Windows 10, на киберугрозах.

Релиз Windows 7 состоялся в июле 2009 года.  Lenta.Ru

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