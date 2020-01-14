Хафтар готовится к очередному наступлению на столицу Ливии - агентство

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар стягивает силы к югу Триполи для очередного наступления на позиции Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в столице Ливии. Об этом сообщило во вторник Анатолийское агентство со ссылкой на источник в ПНС.

"Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление", - приводит агентство слова источника.