Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками - МО РФ
16:32 14.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Маршал Халифа Хафтар взял двое суток для обсуждения с лидерами поддерживающих Ливийскую национальную армию (ЛНА) племен достигнутых в Москве договоренностей перед подписанием документа. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
"Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен", - отметили в Минобороны. В ведомстве напомнили, что проект итогового заявления был подписан главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри.
В Минобороны добавили, что начатая в российской столице работа будет продолжена, "так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений".
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