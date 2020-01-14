Хафтар взял двое суток на обсуждение достигнутой в Москве договоренности с союзниками - МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Маршал Халифа Хафтар взял двое суток для обсуждения с лидерами поддерживающих Ливийскую национальную армию (ЛНА) племен достигнутых в Москве договоренностей перед подписанием документа. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен", - отметили в Минобороны. В ведомстве напомнили, что проект итогового заявления был подписан главой Правительства национального согласия Фаизом Сарраджем и председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри.

В Минобороны добавили, что начатая в российской столице работа будет продолжена, "так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений".