Россияне в 2019 году становились банкротами в 1,6 раз чаще, чем годом ранее
18:40 14.01.2020 Источник: Интерфакс
Суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 56,8% больше, чем годом ранее, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).
Граждане инициировали процедуру собственного банкротства в 90,7% дел (86,1% в 2018 году), кредиторы - в 7,5% дел (12,5%), а Федеральная налоговая служба - в 1,7% (1,4%). В этом отношении ситуация в сфере личных банкротств кардинально отличается от корпоративных - там в подавляющем большинстве случаев (78,6% в 2019 году) инициатива обращения в суд с заявлением о несостоятельности исходит от кредиторов.
Кредиторы в процедурах банкротства граждан практически не получают назад своих средств. Так, по итогам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд рублей, включенных в реестры требований, кредиторы вернули себе 8 млрд рублей (3,5%). Впрочем, это несколько больше, чем в 2018 году - тогда сумма возврата составила 6,6 млрд рублей из 239,8 млрд рублей (2,7%).
Многие должники оставили кредиторов и вовсе ни с чем - в 71% дел в 2019 году против 65% в 2018 году. Основная причина в том, что еще на входе в процедуру у граждан отсутствовало имущество, выручка от продажи которого могла бы пойти на выплаты (у 78% и 76% в указанные периоды по данным об инвентаризации).
Максимальное число новых банкротств в пересчете на 100 тыс. населения в 2019 году зафиксировано в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102). В 2018 году в "лидерах" были эти же регионы, но в другом порядке: Вологодская область (80), Калмыкия (75) и Пензенская область (62).
В целом по России в 2019 году зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тыс. населения. В 2018 году их было 30.
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