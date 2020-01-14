0
0
0
НОВОСТИ

Депутат назвал возможной причиной аномально теплой зимы в РФ климатическое оружие США

20:40 14.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России. Сегодня синоптики пообещали жителям страны весну с температурами выше нормы.

Согласно метеорологическим исследованиям, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.

«Я не исключаю [возможность применения климатического оружия - прим. ГМ]. Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует всё, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего».

Журавлёв отметил, что американская сторона проводит испытания климатического оружия вопреки международным запретам.

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причём они это делают «типа мы исследования проводим», то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие — нельзя. Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия. Если она [вечная мерзлота - прим. ГМ] сейчас поплывёт, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие».

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, нынешняя зима оказалась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. В январе температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а в феврале этот показатель превысит её на 3-4 градуса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 14.01.2020
Половина россиян считает удачной идею длительных новогодних праздников
0
121
19:20 14.01.2020
Антикоррупционный суд Украины обязал открыть дело по фактам, в контексте которых упомянуты Порошенко и Байден
0
170
19:00 14.01.2020
Утвержден межгосударственный стандарт "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи"
0
174
18:40 14.01.2020
Россияне в 2019 году становились банкротами в 1,6 раз чаще, чем годом ранее
0
216
18:00 14.01.2020
СК РФ предлагает упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
0
266
17:32 14.01.2020
Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани
0
260
17:20 14.01.2020
Стратегические бомбардировщики B-52 остались без ядерных бомб
0
357
17:12 14.01.2020
Светлана Алексиевич намерена открыть издательство для женщин
0
249
17:00 14.01.2020
Минск считает нецелесообразным платить России премию к цене на нефть в прежнем объеме
0
326
16:45 14.01.2020
Штрафы за парковку в Москве проверят из-за задержек Росреестра
0
296

Возврат к списку