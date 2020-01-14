Депутат назвал возможной причиной аномально теплой зимы в РФ климатическое оружие США

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме климатическое оружие США назвали возможной причиной аномально тёплой зимы в России. Сегодня синоптики пообещали жителям страны весну с температурами выше нормы.

Согласно метеорологическим исследованиям, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными.

Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в интервью радиостанции «Говорит Москва» заверил, что тенденцию к потеплению спровоцировали американцы. По словам парламентария, применение ими климатического оружия повлечёт уничтожение на планете жизни и потерю озонового слоя.

«Я не исключаю [возможность применения климатического оружия - прим. ГМ]. Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует всё, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего».

Журавлёв отметил, что американская сторона проводит испытания климатического оружия вопреки международным запретам.

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причём они это делают «типа мы исследования проводим», то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие — нельзя. Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия. Если она [вечная мерзлота - прим. ГМ] сейчас поплывёт, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие».

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, нынешняя зима оказалась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. В январе температура воздуха будет на 4-6 градусов выше нормы, а в феврале этот показатель превысит её на 3-4 градуса.