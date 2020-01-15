Обвиняемый в убийстве ребенка в детсаду в Нарьян-Маре признан невменяемым

11:20 Источник: Интерфакс

Психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду "Сказка" в Нарьян-Маре в октябре прошлого года, сообщает пресс-служба СКР НАО в среду.

"В отношении него (обвиняемого - ИФ) в ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про жертвоприношение, встал сразу же после его задержания.

Кроме того, завершены следственные действия в отношении 35-летнего сотрудника частного охранного предприятия ООО "Охранное предприятие "Святогоръ", пустившего обвиняемого в детский сад. Ему инкриминируется пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Охранник, который на момент указанных событий, отработал в ЧОП не более двух месяцев, свою вину признал частично и пояснил следователю, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей", - отмечают в СКР.