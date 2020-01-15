Инвесторы должны получить законодательные гарантии, заявил президент
12:45 15.01.2020 Источник: НГ-Online
"Федеральный бюджет вновь стал профицитным. Я не говорю об абстрактных, отвлеченных показателях. У нас была подушка безопасности. Правительство и ЦБ стабилизировали цены, инфляция ниже ориентира на 4%. Еще недавно двузначная инфляция была своего рода налогом. Сейчас нужно создать фундамент для повышения реальных доходов. Нужно структурно изменить экономику, ее эффективность. Темпы роста ВВП должны быть выше мировых. Для этого нужно запустить новый инвестиционный цикл, прирост - до 5% в год.
Что для этого нужно сделать? Мы договорились 6 лет не менять систему налогов для бизнеса. Нужно ускорить принятие соответствующих законопроектов. Инвесторы должны получить гарантии, причем законодательные. За счет федеральных средств нужно компенсировать регионам убытки от налогового вычета. Работа бизнеса должна стать удобнее и проще. Компания не может автоматически признаваться преступной группой, если нарушила закон".
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