ЦИК готов организовать референдум по поправкам в Конституцию в любой момент - Памфилова

14:32 Источник: Интерфакс

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ в любой момент после того, как они будут сформулированы.

Она пояснила, что перед голосованием должен быть сформулирован пакет предложений, далее он должен быть надлежащим образом обсужден с представителями гражданского общества.

"В любом случае, как только будет готов этот пакет предложений, который будет выдвинут гражданами или организациями, то мы в любой момент готовы организовать. Мы готовы", - сказала Памфилова.

Президент РФ Владимир Путин предложил в среду провести народное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ.