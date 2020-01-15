ЦИК готов организовать референдум по поправкам в Конституцию в любой момент - Памфилова
14:32 15.01.2020 Источник: Интерфакс
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по пакету поправок в Конституцию РФ в любой момент после того, как они будут сформулированы.
Она пояснила, что перед голосованием должен быть сформулирован пакет предложений, далее он должен быть надлежащим образом обсужден с представителями гражданского общества.
"В любом случае, как только будет готов этот пакет предложений, который будет выдвинут гражданами или организациями, то мы в любой момент готовы организовать. Мы готовы", - сказала Памфилова.
Президент РФ Владимир Путин предложил в среду провести народное голосование по всему пакету предложенных им поправок в Конституцию РФ.
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