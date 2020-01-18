Рамзан Кадыров может сменить должность - СМИ

09:00 Источник: Эхо Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров по некоторым данным может сменить должность. Предположительно, он будет заниматься международной политикой. Главе региона поступило предложение стать полномочным представителем президента России, — сообщает сайт газеты «Аргументы недели» со ссылкой на свой источник в Кремле. Где именно Рамзан Кадыров будет представлять интересы Владимира Путина и когда это произойдет, не уточняется, но ряд изданий, в том числе сайт gazeta.ru и дагестанский «Черновик», пишет, что вероятно чеченский лидер займется отношениями с исламскими странами аравийского полуострова.

Одним из признаков возможных перемен «Аргументы недели» называет то, что с понедельника Рамзан Кадыров находится на больничном, и сейчас его обязанности исполняет председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

При этом, ранее в разные годы неоднократно появлялись сообщения о том, что глава республики сменит работу. Среди возможных должностей называли посты вице-премьера и полпреда президента в Северокавказском федеральном округе. Тем не менее, ни разу эти сведения не подтверждались.

Официально ни представители Рамзана Кадырова и ни одно государственное ведомство эту информацию еще не комментировало. Эхо Москвы