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Экспорт нефти из Ливии сократится из-за закрытия портов - "Аль-Арабия"

14:00 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтяные терминалы на востоке и в центральной части Ливии, кроме Зувейтина, закрыты, экспорт нефти из них будет прекращен с 18 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.

По его данным, закрытие портов приведет к снижению экспорта сырья на 700 тыс. баррелей в день.

Как отмечает телеканал, по данным источника, объекты были закрыты по приказу Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

При этом агентство Рейтер в пятницу сообщило со ссылкой на сотрудника одного из объектов, что порты заблокировали протестующие. По информации агентства, племенные вожди на востоке и юге Ливии в четверг призвали прекратить работу нефтяных объектов в знак протеста против использования Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа выручки от продажи сырья для финансирования иностранных наемников.

Комментируя ситуацию, официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари подчеркнул, что нефтяные порты закрыл "сам ливийский народ", передает "Аль-Арабия".

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