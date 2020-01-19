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НОВОСТИ

На конференции в Берлине глава Госдепа США не собирается встречаться с делегатами из Росси

08:44 19.01.2020 Источник: Интерфакс

В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.

Помпео примет участие в берлинской международной конференции по Ливии. По данным Госдепа, он встретится с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, главами МИД ОАЭ Абдаллой бен Зиадом аль-Назайаном, Турции Мевлютом Чавушоглу, Германии Хайко Маасом, верховным представителем по иностранным делам Евросоюза Жозепом Боррелем.

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