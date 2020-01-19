Советник СНБ США по России отстранен от должности - СМИ

08:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старший директор по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эндрю Пик покинул свой пост. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на источники агентство Блумберг.

По его данным, Пика вывели из Белого дома в пятницу. В сопровождении кого сотрудник СНБ покинул Белый дом, агентство не уточняет.

Ранее портал "Аксиос" со ссылкой на источники сообщал, что Пик временно отстранен от работы из-за проводимого расследования, связанного с вопросами безопасности. По данным портала, ранее планировалось, что Пик вместе с президентом США Дональдом Трампом посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет с 21 по 24 января в Давосе.