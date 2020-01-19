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Явлинский: Партия "Яблоко" приступает к подготовке альтернативного комплекса поправок к Конституции РФ

11:30 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Яблоко" намерена разработать альтернативные поправки к Конституции РФ, для чего создает специальный совет. Об этом говорится в заявлении председателя Федерального политического комитета "Яблока" Григория Явлинского, поступившем в воскресенье в ТАСС.

"Яблоко" считает необходимым активное гражданское политическое действие: предложить обществу другие, альтернативные изменения в конституции", - говорится в заявлении Явлинского.

Для этого партия, по его словам, немедленно приступает "к подготовке альтернативного комплекса поправок к Конституции РФ", для чего создает "Конституционный совет из представителей "Яблока", независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов, политиков". "Нам важно, чтобы прозвучали голоса авторитетных профессионалов- конституционалистов и молодых людей демократических взглядов, которым не безразлично, в каком государстве будут жить они и их дети", - отметил Явлинский.

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