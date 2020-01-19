Путин и Джонсон поговорили об отношениях России и Британии
19:54 19.01.2020 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин в перерыве переговоров по Ливии в Берлине провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин провел встречи с Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен", - сказали в пресс-службе.
На переговорах обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе, урегулирование ситуации в Ливии.
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