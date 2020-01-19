Путин и Джонсон поговорили об отношениях России и Британии

19:54 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин в перерыве переговоров по Ливии в Берлине провел встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин провел встречи с Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен", - сказали в пресс-службе.

На переговорах обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в том числе, урегулирование ситуации в Ливии.