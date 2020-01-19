Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали итоговый документ - СМИ
20:10 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердило несколько дипломатических источников.
"Текст согласовали окончательно", - подтвердил собеседник агентства. Согласно проекту документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в нем предлагается разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть "корзин": прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.
НОВОСТИ
- 20:32 19.01.2020
- Джонсон заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в настоящий момент
- 19:54 19.01.2020
- Путин и Джонсон поговорили об отношениях России и Британии
- 18:45 19.01.2020
- В "Единой России" призвали главу Чувашии извиниться перед журналистами
- 18:20 19.01.2020
- Союз журналистов России отреагировал на слова главы Чувашии
- 17:15 19.01.2020
- Перед началом конференции в Берлине Путин коротко пообщался с Помпео и Макроном
- 16:38 19.01.2020
- Президент России прибыл на конференцию по Ливии в Ведомство Федерального канцлера ФРГ
- 16:15 19.01.2020
- Эрдоган: Агрессивному поведению Хафтара должен быть положен конец
- 16:00 19.01.2020
- Украина требует от Британии убрать трезубец из списка экстремистских символов
- 15:15 19.01.2020
- В центре Москвы проходит шествие в память Бабуровой и Маркелова
- 14:30 19.01.2020
- Самописцы с украинского "Боинга" пока остаются в Иране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать