Участники конференции по Ливии в Берлине согласовали итоговый документ - СМИ

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердило несколько дипломатических источников.

"Текст согласовали окончательно", - подтвердил собеседник агентства. Согласно проекту документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в нем предлагается разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть "корзин": прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.