Американские солдаты заблокировали путь российских военных в Сирии - СМИ
09:05 20.01.2020 Источник: РБК
Американские военные остановили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.
По данным агентства, инцидент произошел в субботу, 18 января, на территории, подконтрольной курдским военным формированиям (американские союзники в регионе). Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.
В итоге российским военным действительно пришлось вернуться назад, так как американские солдаты заблокировали им путь. РБК
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