Украинские силовики проводят спецоперацию с применением военной техники в Херсоне
14:00 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с офисом генерального прокурора Украины проводит спецоперацию в Херсоне по ликвидации деятельности преступной организации, предъявлено обвинение ее руководителю, бывшему помощнику экс-депутата Верховной рады, чье имя не называется. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
"Прокурорами офиса генерального прокурора совместно со следователями органов СБУ 20 января в городе Херсоне и других населенных пунктах области проводится спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества", - говорится в сообщении.
Как сообщают украинские СМИ, операция проходит с привлечением бронетранспортеров и сил Национальной гвардии. Местные жители в социальных сетях распространяют фото с большим количеством полиции и военной техникой на улицах Херсона. Национальная полиция Херсонской области призвала жителей "сохранять спокойствие, не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам".
В пресс-службе офиса генпрокурора отметили, что обвиняемый в организации преступной организации в Херсоне также фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. "Предпринят ряд обысков с целью поиска дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк", - добавили в пресс-службе.
В июле 2018 года в Херсоне неизвестный облил серной кислотой Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. Женщина получила ожоги около 40% тела, перенесла множество операций, однако 4 ноября скончалась.
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