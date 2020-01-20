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Великобритания не будет инвестировать в угольную энергетику за рубежом

20:30 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания отказалась от любых государственных инвестиций в угольную энергетику за рубежом. Об этом в понедельник объявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая на Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне.

"С сегодняшнего дня британское правительство больше не будет инвестировать средства в добычу энергетического угля или угольные электростанции за рубежом, предоставлять прямую государственную помощь развивающимся странам на соответствующие цели, выделять экспортные кредиты или принимать иные меры, направленные на стимуляцию данной отрасли, - сказал глава правительства. - Говоря проще, больше ни пенса из денег британских налогоплательщиков не будет напрямую инвестировано в добычу угля, который затем будут сжигать для получения электричества. Вместо этого мы сосредоточимся на поддержке мер по переходу к низкоуглеродной или безуглеродной энергетике".

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