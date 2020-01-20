Первую взлетно-посадочную полосу в Шереметьево закрыли до ноября
21:30 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взлетно-посадочная полоса 06С/24С (ВПП-1) аэропорта Шереметьево закрыта на реконструкцию с 18 января по 30 ноября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
"Реконструкцию планируется произвести в течение 11 месяцев. Работы предполагают полную разборку и новое строительство полноценной цементобетонной ВПП длиной 3550 м и шириной 60 м", - говорится в сообщении аэропорта.
Уточняется, что во время реконструкции ВПП-1 вместо нее будут использоваться ВПП-2 и ВПП-3. Сценарии их эксплуатации в различных условиях разработали специалисты АО "МАШ", авиакомпании "Аэрофлот" и Госкорпорации по организации воздушного движения.
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