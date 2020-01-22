Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
13:05 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Чайку Юрия Яковлевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе", - говорится в документе.
Александр Матовников, освобожденный от должности полпреда президента РФ в Северо- Кавказском федеральном округе (СКФО), назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.
"Назначить <...> генерал-лейтенанта Матовникова Александра Анатольевича - заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.
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