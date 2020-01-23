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ВАДА приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории

09:20 23.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Всемирное антидопинговое агентство приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщает пресс-служба ВАДА. Лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологических паспортов спортсменов. В ВАДА сказали, что это связано с несоответствием РУСАДА антидопинговому кодексу.

Между тем, глава РУСАДА Юрий Ганус сказал агентству Интерфакс, что российское агентство имеет контакты с иностранными лабораториями, которые могут заменить московскую.  Эхо Москвы

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