ВАДА приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории
09:20 23.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Всемирное антидопинговое агентство приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории.
Об этом сообщает пресс-служба ВАДА. Лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологических паспортов спортсменов. В ВАДА сказали, что это связано с несоответствием РУСАДА антидопинговому кодексу.
Между тем, глава РУСАДА Юрий Ганус сказал агентству Интерфакс, что российское агентство имеет контакты с иностранными лабораториями, которые могут заменить московскую. Эхо Москвы
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