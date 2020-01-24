США пытаются препятствовать сближению Германии и России - Тиль Швайгер
15:32 24.01.2020 Источник: Газета.Ru
Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер заявил, что США пытаются препятствовать сближению Германии и России. Об этом сообщает портал Watson.
В эфире одного из шоу актер должен был презентовать свой новый фильм «Свадьба», однако в ходе разговора постепенно перешел на политические темы.
По словам Швайгера, любой американский лидер, вне зависимости от того, был он демократом или республиканцем, пытался ухудшить отношения между Берлином и Москвой.
Он отметил, что Вашингтон всегда стремился играть главенствующую роль, учитывать прежде всего собственные интересы.
Актер также признался, что не может ничего хорошо сказать о действующем президенте США Дональде Трампе, за исключением того, что тот всегда говорит правду, добавив, что только не в своих «фейковых новостях». Газета.Ru
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